Ecco i vincitori della XX edizione del Premio Masaniello – Napoletani Protagonisti

Si è tenuta questa mattina, presso la Sede della Fondazione culturale “Ezio De Felice”, a Palazzo Donn’Anna, la conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Premio Masaniello – Napoletani Protagonisti, storico riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte per impegno, passione e valore nel promuovere l’identità e la dignità di Napoli.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Luigi Rispoli, presidente dell’AIGE (Associazione Italiana Giornalismo Emerito), Umberto Franzese, direttore Artistico del Premio, e Francesco D’Episcopo, Presidente della Giuria.

È stata annunciata la rosa dei premiati di questa ventesima edizione, a cui verrà consegnata la scultura che rappresenta il famoso pescatore opera del noto maestro Domenico Sepe e che si articola in due sezioni tematiche:

Tema specifico: “Napoli un bene dell’Anima, Napoli Cristiana, Napoli Solidale,” assegnato a Gaetano Bertani (specialista in geriatria e tutela della salute); Ugo De Flaviis (presidente Fondazione San Giuseppe dell’Opera Vestire i Nudi); Angela D’Onofrio (collaboratrice Caritas, Unitalsi); Tommaso Maria Ferri (presidente Fondazione Umanitaria Rachelina Ambrosini); Monica Mandico (presidente del Centro Tutela per le famiglie e le imprese); Don Luigi Merola (fondatore della Fondazione ONLUS ‘A voce d’‘e criature); Daniela Picariello (responsabile Cidef Cooperativa sociale); Elvira Reale (consulente commissione Senato XVIII legislatura), Team U.O.C. Oncologia Ospedale Cardarelli di Napoli.

Premio Unicum “Guglielmo il Conquistacuori”, assegnato ad Alessandro Cotugno (organizzatore di spettacoli itineranti).

Tema ciclico: “Napoli crogiuolo d’identità, di vocazioni, di passioni”, assegnato a Maria Mauro (laureata in discipline musicali, Conservatorio San Pietro a Majella); Antonella Morea (attrice, cantante e regista teatrale); Roberto Russo (scrittore, programmista e regista); Pasquale Scialò (docente di musicologia, Università Suor Orsola Benincasa) e Tommaso Tuccillo (scrittore, attore e pianista).

La serata sarà condotta da Lorenza Licenziati e avrà una parte nella quale si alternerà musica, canto, teatro e danza, con l’esibizione di diversi artisti del panorama napoletano.

Lo spettacolo ideato da Sasà Imperatore, che ne cura anche la regia, si avvarrà della collaborazione di Irma Cardano e Cristina Monticelli per le coreografie, di Gaia Cuomo per le scenografie e Laura Niola come scultrice performer.

La cerimonia di consegna si terrà al Teatro Sannazaro di Napoli, sabato 27 settembre, ore 20.00, celebrando ancora una volta i volti e le storie che rendono Napoli una città viva, ricca di cuore e di cultura.