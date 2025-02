Ecco il 75esimo Festival di Sanremo, targato Carlo Conti. L’apertura con l’omaggio a Ezio Bosso

Il conduttore: i “Conti” tornano e io sono tornato; e ringrazia i predecessori Sanremo, 11 feb. (askanews) – Il Festival di Sanremo si apre con le immagini di Ezio Bosso e l’omaggio al grande compositore scomparso. La sua voce si unisce alla melodia della sua musica “Following a bird” sulla sua celebre frase che aveva pronunciato sul palco dell’Ariston prima della sua morte: “Ricordatevi una cosa, la vita come la musica si può fare solo insieme”. Applausi all’Ariston.

I “Conti” tornano e io sono tornato a Sanremo. Così il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha inaugurato la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver ringraziato i suoi predecessori Baglioni e Amadeus (“che ha fatto un lavoro incredibile”) Conti ha aperto le ‘danze’, presentando Gaia, la prima artista ad esibirsi.

Il Festival di Sanremo si è aperto, in realtà, anche con un piccolo incidente tecnico per una trentina di secondi c’è stato black-out audio, mentre Carlo Conti stava salutando il pubblico in sala e casa. Il problema è stato prontamente risolto, ma sui social la cosa non è passata inosservata.