Ecco il “Decreto Veterani”, Paglia: “Una vittoria per chi onora il giuramento”

ROMA – “È stata una missione della Difesa ed è la dimostrazione che ancora una volta si sta cambiando il modo di considerare il soldato italiano e le Forze Armate. Io personalmente non posso che ringraziare perchè fino a ieri ero considerato un veterano, ma non lo trovavo giusto per i tanti uomini e donne che fanno il proprio dovere ogni giorno”. Parole di gratitudine e di speranza quelle con cui il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare e icona vivente della battaglia dell’inclusività, alla Dire commenta il decreto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che introduce le qualifiche di “Veterano della Difesa” e “Veterano delle Missioni Internazionali” e che ufficializza l’11 novembre come giornata ufficiale per la celebrazione del “Veterano”, e l’istituzione di Medaglie al merito di “Veterano della Difesa” e “Veterano delle Missioni Internazionali”.

“Ora si può solo migliorare” dichiara Paglia che ricorda il valore del giuramento di chi ha scelto di servire la Patria indossando l’uniforme: “Donne e uomini sempre pronti a sacrificare la vita”. Come è accaduto a lui e ai suoi uomini nella famosa battaglia del pastificio in Somalia, il 2 luglio del 1993 e dopo la quale perse l’uso delle gambe.Con questo passo “le Forze Armate italiane rispetto ad altre hanno la peculiarità di dare l’opportunità di poter tornare in servizio, mentre altrove ti parcheggiano in pensione. È una risposta a tutti coloro che onorano il giuramento: vittoria più bella non si può ottenere”.

