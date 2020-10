Ecco il DROP TEST di iPhone 12 ed iPhone 12 Pro [Video]

Li stavate aspettando da questa mattina ed ora sono arrivati i primi Drop Test di iPhone 12 e 12 Pro realizzati da EverythingApplePro.

Come saprete, personalmente sono molto contrario ai Drop Test perchè vedo la cosa come un enorme “schiaffo alla miseria”. Pur essendo consapevole che per alcuni canali i video in cui vengono distrutti gli iPhone generano così tante visite da far guadagnare l’equivalente di di 5-6 iPhone nuovi, a mio avviso resta comunque un peccato ed é un terribile ed inutile spreco.

