lunedì, 4 Maggio , 26

Inter, quanto vale lo scudetto? L’incasso dei nerazzurri con il tricolore

(Adnkronos) - L'Inter si gode lo scudetto e...

Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo nei

(Adnkronos) - Conoscere i rischi e promuovere la...

Due americani e un Papa: Vance e Rubio tra fede, potere e la corsa alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Sono entrambi cattolici, entrambi ambiziosi, entrambi...

Tumori: in Italia l’immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti

(Adnkronos) - Pochi minuti rispetto agli attuali 30...
HomeVideo NewsEcco il tenero canguro di Bennett nato al Bioparco di Roma
ecco-il-tenero-canguro-di-bennett-nato-al-bioparco-di-roma
Ecco il tenero canguro di Bennett nato al Bioparco di Roma
Video News

Ecco il tenero canguro di Bennett nato al Bioparco di Roma

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Esce dal marsupio della madre, saltella e rientra al sicuro

Roma, 4 mag. (askanews) – Al Bioparco di Roma è nato un canguro di Bennett, specie che annovera fra i più piccoli rappresentanti di questa peculiare famiglia di animali. In questi giorni è possibile osservare il tenero piccolo che esce dal marsupio della mamma, saltella per esplorare l’area per poi rientrare al sicuro.”Ancora non è possibile stabilirne il sesso – ha spiegato la presidente del Bioparco di Roma, Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma – è stato accolto dal gruppo di sei individui, due maschi e quattro femmine, arrivati lo scorso novembre al Bioparco da una struttura zoologica francese. È molto probabile, tra l’altro, che presto avremo altre due nascite”.Questi marsupiali, che si nutrono principalmente di erba, frutti e radici, si spostano usando la coda come puntello e appoggiando tutte le zampe sul terreno, ma quando si muovono velocemente saltano sulle zampe posteriori usando la lunga coda come bilanciere. I maschi hanno una altezza di circa 80 cm e sono facilmente riconoscibili perché sono più grandi delle femmine. La gestazione di questa specie dura circa un mese e 10 giorni.Alla nascita pesa meno di un grammo, al momento del parto si arrampica fino al marsupio, dove si aggrappa con la bocca ad una mammella, rimanendovi per circa 9 mesi; successivamente continua a vivere con la madre e ad essere allattato fino a 14-17 mesi.

Previous article
Poste Italiane, più di 9.200 Postamat. Il servizio del TG Poste
Next article
Crans Montana, Meloni vede Parmelin: “Non saranno inviate fatture alle famiglie”

POST RECENTI

Video News

Poste Italiane, più di 9.200 Postamat. Il servizio del TG Poste

Per contrastare desertificazione sportelli bancariRoma, 4 mag. (askanews) - Poste Italiane supera i 9.200 Postamat installati e continua così a contrastare la desertificazione delle aree...
Video News

Un nuovo Patto Sociale per il settore manifatturiero

Il rapporto realizzato da UGL e Luiss Business SchoolRoma, 30 apr. (askanews) - La manifattura italiana è l'ottava al mondo e la seconda in Europa,...
Video News

Auto, Salvini: aumento dazi Usa notizia non buona, Ue grande assente

Bruxelles non permette di spendere soldi "per vincoli idioti"Milano, 4 mag. (askanews) - L'aumento dei dazi Usa sulle auto e camion importate dall'Ue dal 15%...
Video News

Salvini contestato a Milano, il ministro: “Casinisti”

"Unico paese in cui si protesta per sgombero abusivi"Milano, 4 mag. (askanews) - Matteo Salvini contestato a Milano durante una visita alle case popolari di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.