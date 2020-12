Ecco la ‘Pace di Natale’ fra Dem e Gop: così il Congresso vara i nuovi aiuti

AGI – Miracolo di Natale. Dopo mesi di stallo, democratici e repubblicani si mettono d’accordo e approvano uno stanziamento record da 2.300 miliardi di dollari per finanziare l’attività federale nell’anno fiscale 2021 (fino al 30 settembre) e consegnare agli americani nuovi stimoli da 892 miliardi per l’economia messa in ginocchio dal coronavirus. La misura (un tomo di 5.593 pagine) ha superato il vaglio della Camera poco dopo le 21 locali, le 3 di martedì in Italia. In Senato il via libera è arrivato intorno alle 23:30, le 5:30 in Italia. Manca solo la firma del presidente Donald Trump.

Il pacchetto

Il pacchetto prevede un budget da 1.400 miliardi (di cui 740,5 miliardi per la Difesa e 664,5 per gli altri programmi) e nuovi aiuti per quasi 900 miliardi.

