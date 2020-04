La Commissione europea domani dovrebbe presentare otto raccomandazioni per un’uscita “graduale” dalle misure di confinamento introdotte dagli Stati membri per contenere la pandemia del Coroanvirus.

“L’azione dovrebbe essere graduale”, dice la prima raccomandazione contenuta nella bozza di documento, di cui l’AGI è entrato in possesso: “le misure devono essere tolte con passi diversi e è necessario lasciare abbastanza tempo tra i diversi passi (per esempio un mese “per valutare gli effetti”).

La seconda raccomandazione è di sostituire in modo progressivo le “misure generali” con “misure mirate“, in particolare per proteggere i gruppi più vulnerabili, mantenere la quarantena per le persone positive o con sintomi medi,

L’articolo Ecco le 8 raccomandazioni dell’Ue per l’uscita dal confinamento proviene da Notiziedi.

