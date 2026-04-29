ecco-le-mete-degli-italiani-per-il-ponte-del-primo-maggio

ROMA – Il Primo Maggio cade di venerdì quest’anno e ciò significa avere la possibilità di approfittare di un piacevole weekend lungo per visitare luoghi vecchi e nuovi: ma quali sono quelli più gettonati quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d’Europa, ha realizzato la classifica delle destinazioni più amate dagli italiani per il ponte del primo maggio.

ITALIA BATTE ESTERO – Anche per il primo maggio 2026 si conferma la preferenza degli italiani per le mete nostrane: 25 località italiane contro 5 estere compongono la top 30 delle destinazioni più ambite, con un rapporto ancora più marcato a vantaggio delle località italiane rispetto al 2025, quando erano ben 10 le mete estere nella graduatoria. Roma rimane al primo posto: nella Città eterna il prezzo medio di un alloggio è di 251 euro a notte per persona. Segue Firenze che fa un balzo di 15 posizioni e va al secondo posto (266 euro), mentre restano invariati il terzo e quarto posto, con Napoli (139 euro) che precede Parigi (364 euro). Perde tre posizioni e scivola al quinto posto Barcellona: per soggiornare nella capitale catalana sono necessari 379 euro a notte in media. Milano, che era assente nella classifica dello scorso anno, probabilmente spinta dalla settimana del design, occupa un ottimo sesto posto (174 euro). Londra recupera due posizioni e si piazza al settimo posto (292 euro), mentre è Palermo (127 euro) a fare il balzo in avanti più grande: sale di 22 posizioni e si posiziona all’ottavo posto. Altro balzo importante è quello di Assisi (162 euro), che recupera ben 18 posizioni e sale al nono posto, mentre chiude la top 10 Bologna: per soggiornare nel capoluogo emiliano, sono necessari in media 192 euro a notte.

VENETO REGINA DELLE REGIONI, SEGUONO TOSCANA, CAMPANIA E LIGURIA – Il Veneto ha quattro località presenti nella top 30: si tratta di Venezia all’11mo posto, Verona al 13mo posto, Peschiera del Garda al 26mo e Caorle al 29mo. Tre le località in classifica per la Toscana: oltre a Firenze (2a), anche Follonica (25a), e Lucca (28a). Tre le mete anche per la Liguria: Varazze (16a), Genova (17a) e La Spezia (30a), così come la Campania che si vede rappresentata in questa speciale classifica, oltre che da Napoli al terzo posto, anche da Sorrento (19a) e da Santa Maria di Castellabate (27a). Con due località ciascuna troviamo il Lazio, rappresentato da Roma (1a) e Sperlonga (18a); la Sicilia con Palermo (8a) e Catania (15a); l’Emilia-Romagna con Bologna (10a) e Rimini (24a), oltre alla Puglia con Alberobello (20a) e Bari (22a). Le regioni con una sola località in classifica sono l’Umbria con Assisi al nono posto, la Lombardia con Milano sesta, il Piemonte con Torino 12ma e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro al 21mo posto.

LA SPAGNA DOMINA TRA LE LOCALITÀ OLTRECONFINE – Tra le destinazioni estere presenti nella top 30, spicca la Spagna, con tre località, ossia Barcellona (5a), Valencia (14a) e Madrid (23a), a dimostrazione del fascino costante delle sue città balneari o della capitale con tutta la sua maestosità. Parigi e Londra completano il quintetto delle località estere entrambe in top 10, rispettivamente al quarto e settimo posto.

LE CITTÀ PIÙ COSTOSE? PARIGI E BARCELLONA IN PRIMIS, SORRENTO LA PIÙ COSTOSA TRA LE ITALIANE – Anche quest’anno spiccano alcune mete per i prezzi medi particolarmente elevati. La località più costosa è Barcellona con 379 euro a notte, segue Parigi con 364 euro, davanti a Sorrento con 334: queste tre località sono le uniche a superare la soglia dei 300 euro a notte. Immediatamente dopo ma comunque sopra i 200 euro a notte troviamo Londra con 292 euro, Firenze con 266 euro, Venezia con 262 euro, Roma con 251 euro e infine Madrid con 249 euro.All’estremo opposto della classifica, tra le località più accessibili troviamo Catania, la più economica in assoluto con i suoi 103 euro a notte, un euro in meno di Lignano Sabbiadoro, cui segue Caorle con 113 euro, Follonica con 118, Santa Maria di Castellabate con 122 euro e Palermo con 127 euro a notte.Da notare come la convenienza economica non escluda l’attrattiva turistica: molte di queste destinazioni sono infatti tra le preferite dagli italiani, segno che qualità e prezzo possono andare di pari passo.

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