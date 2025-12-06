sabato, 6 Dicembre , 25

Ecco l’hijab hi-tech per le poliziotte islamiche in Inghilterra, 3 anni per progettare il velo

Arriva l’hijab hi-tech per le poliziotte. In Gran Bretagna le forze dell’ordine saranno dotate del nuovo velo – battezzato Blue Light Hijab – che sarà indossato dalle agenti di religione islamica. L’accessorio, che si può togliere rapidamente grazie ad una chiusura con un magnete, verrà messo in produzione in tempi brevi. 

Il velo, che coprirà i capelli delle poliziotte, è stato creato dai ricercatori della De Montfort University (DMU) in collaborazione con la Leicestershire Police, riferisce la Bbc. Il meccanismo di chiusura e di aperture consentirà di sganciare rapidamente la sezione inferiore dell’hijab per evitare che l’agente, in una situazione di pericolo, possa correre il rischio di rimanere strangolata. L’accessorio, secondo l’università, potrebbe essere adottato anche in altri settori: hanno espresso interesse categorie del servizio sanitario nazionale, paramedici e lavoratori del privato. 

Per progettare lo speciale hijab sono stati necessari 3 anni, spiega il detective Yassin Desai, fondatore dell’associazione degli agenti musulmani della polizia del Leicestershire. L’accessorio, battezzato Blue Light Hijab, è stato sottoposto a diversi collaudi. “La parte inferiore si stacca e l’agente può mantenere la sua dignità”, spiega il detective. “È incredibile pensare che dopo tre anni di ricerca e sviluppo, abbiamo trovato il design perfetto e o stiamo portando il progetto avanti insieme”. 

Gli hijab fanno già parte dell’uniforme di diverse forze di polizia da diversi anni, con la polizia del North Yorkshire che ha introdotto un modello a due pezzi nel 2020. Un hijab operativo introdotto dalla polizia neozelandese è stato sperimentato anche nel Leicestershire nel 2021. 

