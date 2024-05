ROMA – In queste ora è diventata virale la ricerca ‘Chiara Ferragni e Jacob Elordi‘. Flirt in corso? No, tutto nasce da un like dell’imprenditrice digitale al commento ‘Jacob Elordi sto arrivando’ sotto ad un contenuto pubblicato su TikTok. Un momento divertente che ha scatenato la curiosità dei fan.

Leggi anche: Fedez dice addio a Chiara Ferragni col nuovo singolo in uscita? “Dici che sono un bastardo…”

Non è un segreto che tra le ‘celebrity crush’ di Chiara Ferragni ci sia Jacob Elordi. Qualche tempo fa, in una stories su Instagram pubblicata da Fedez, l’influencer ha preferito la star di ‘Euphoria’ e ‘Saltburn’ all’attore Patrick Dempsey, eletto uomo più sexy del mondo da alcune riviste.

L’articolo Ecco perché la ricerca ‘Chiara Ferragni e Jacob Elordi’ è virale proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it