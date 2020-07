Ecco perché Quota 100 non piace ai Paesi ‘frugali’

AGI – Quota 100 non piace all’Europa, soprattutto all’Olanda, e rischia di diventare terreno di scontro per la concessione delle risorse a fondo perduto, attraverso il Recovery Fund, a quei paesi che maggiormente hanno accusato l’impatto del coronavirus sulla propria economia.

– Un privilegio ingiusto, secondo Rutte

Già a febbraio l’Europa richiama l’Italia sul tema delle pensioni. Nel Rapporto per paese della Commissione europea si legge che il nostro paese non ha fatto “nessun progresso” sul fronte previdenziale “per ridurre la quota delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare spazio per altre spese sociali e di crescita”.

