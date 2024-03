Eclissi solare 2024, tutti i punti di osservazione negli Usa

I consigli di Visit The Usa

Milano, 11 mar. (askanews) – L’8 aprile 2024 sarà un giorno memorabile per viaggiatori ed appassionati di astronomia, sarà possibile assistere a un evento astronomico di straordinaria portata: una eclissi solare totale. Questo fenomeno sarà visibile in Messico, Stati Uniti e Canada, e la sua unicità è accentuata dal fatto che un’occasione simile non si ripeterà fino al 2044, rendendolo quindi un appuntamento unico e imperdibile per chiunque sia affascinato dal cosmo.

Per celebrare l’occasione Visit The USA ha selezionato le migliori località negli Stati Uniti da cui ammirare questa meraviglia naturale offrendo così una guida preziosa per chi desidera vivere al meglio questa esperienza unica.

DALLAS, TEXAS Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:23 alle 15:02, con inizio dell’eclissi totale alle 13:40.

Dove osservare l’eclissi: Dallas offre uno spaccato sul passato preistorico della Terra al Dinosaur Valley State Park, dove sono presenti 20 chilometri di sentieri da esplorare e dove è possibile osservare delle vere impronte di dinosauro preservate sul fondale del fiume Paluxy.

Dove mangiare: El Bolero Cocina Mexicana propone un’autentica cucina regionale messicana dal sapore deciso. Assaggiate i tipici tamales di foglie di banana, i tacos di carne asada e le gustose enchiladas di aragosta, innaffiando il tutto con l’inconfondibile Cotton Candy Margarita, tipico della casa. Da non perdere: Passeggiate per l’Arts District di Dallas, un centro di attività creative che si estende per 20 isolati e 68 ettari. Assistete a uno spettacolo di una delle migliori compagnie di Dallas all’AT&T Performing Arts Center o scoprite le arti e le diverse culture dell’Asia alla Crow Collection of Asian Art.

POTEAU, OKLAHOMA Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:28 alle 15:06, con inizio dell’eclissi totale alle 13:45. Dove osservare l’eclissi: la collina di Cavanal, nota come ‘la collina più alta del mondo’, che raggiunge un’altezza di 1.999 metri, per assistere in prima fila all’eclissi e ammirare la vista panoramica sulla Valle del fiume Poteau. Dove mangiare: Al Myers Drive-In, i camerieri consegnano gli hamburger ai finestrini delle macchine dei clienti dal 1972. Da provare assolutamente un panino con bistecca fritta, ma anche un coney extra lungo o un delizioso cestino di gamberi. Da non perdere: Il Lake Wister State Park, che rappresenta il luogo principale per entrare nella splendida Ouachita National Forest, permette di esplorare 115 chilometri di costa e di cimentarsi in una serie di sport acquatici, dallo sci d’acqua alle piacevoli gite in barca sul lago.

LITTLE ROCK, ARKANSAS Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:33 alle 15:11, con inizio dell’eclissi solare alle 13:51. Dove osservare l’eclissi: Nascosto nella valle del fiume Arkansas, il Pinnacle Mountain State Park offre una vista mozzafiato del cielo a soli 20 minuti di auto dalla città. Per celebrare la visione dell’eclissi al First Security Amphitheater, la tribute band The Machine, acclamata dalla critica, eseguirà l’album Dark Side of The Moon dei Pink Floyd in versione integrale.

Dove mangiare: Il Dizzy’s Gypsy Bistro, a conduzione familiare, offre ai visitatori un assaggio del Sud e, per un pranzo veloce, potete ordinare un piatto di tacos di gamberi e granchio presso The Boil Co. Food Truck. Da non perdere: Assicuratevi di partecipare al tour guidato dedicato ai diritti civili di Little Rock e visitate i siti storici, tra cui la Little Rock Central High School, sede dei Little Rock Nine che hanno cambiato il corso della storia integrando la scuola nel 1957.

PADUCAH, KENTUCKY

Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:42 alle 15:18, con inizio dell’eclissi solare alle 14:00.

Dove guardare l’eclissi: Il Greenway Trail collega diversi parchi cittadini per cinque chilometri, ognuno dei quali offre un ampio spazio verde che consente di osservare l’eclissi in maniera ottimale. Shultz Park presenta ai viaggiatori un luogo incantevole in riva al fiume, con viste pittoresche sul fiume Ohio.

Dove mangiare: Il Coke Plant, costruito nel 1939, ospitava un impianto di imbottigliamento della Coca-Cola situato nel quartiere di Midtown. Oggi l’edificio, in stile art déco, ospita una serie di piccole imprese come la Pipers Tea & Coffee House, che propone prodotti da forno e caffè tostato prodotti localmente, e il Dry Ground Brewing Company, il primo birrificio della città di Paducah a servire birre artigianali. Da non perdere: Il National Quilt Museum è una meta imperdibile di ogni viaggio a Paducah. Il museo comprende tre gallerie che espongono una collezione contemporanea di quilt premiati e mostre itineranti. Appena fuori dal museo, potrete ammirare una delle attrazioni più popolari della zona, i Wall to Wall Floodwall Murals, che racconta la storia di Paducah attraverso vivaci pannelli dipinti.

CAPE GIRARDEAU, MISSOURI Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:39 alle 15:15, con inizio dell’eclissi totale alle 13:56.

Dove osservare l’eclissi: Il Trail of Tears State Park offre 3.415 ettari di paesaggi meravigliosi da scoprire, con una vista impareggiabile sul fiume Mississippi da una terrazza posta su una delle maestose scogliere che circondano il parco. Fermatevi al centro visitatori che trovate all’interno, per conoscere la storia dell’omonimo parco e della migrazione forzata che ha visto protagonista il popolo Cherokee nel 1838-1839. Dove mangiare: Gli abitanti del luogo amano BG’s Deli, uno dei locali più frequentati da oltre 40 anni. Provate le loro famose ‘bucce di patate’ o altre loro specialità, come i diversi hamburger e panini.

Da non perdere: Scoprite questa cittadina attraverso un punto di vista hollywoodiano con il Gone Girl Driving Tour, che ripercorre i luoghi delle riprese del film campione d’incassi del 2014 che vede protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike.

SUD ILLINOIS, ILLINOIS Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 12:42 alle 15:18, con inizio dell’eclissi totale alle 13:59. Dove osservare l’eclissi: Recatevi al Garden of the Gods, nella Shawnee National Forest dove la fusione di un suggestivo paesaggio roccioso e di una ricca foresta, creano lo sfondo perfetto per assistere a questo evento. Oppure potrete assistere all’eclissi ascoltando musica dal vivo, circondati dalla splendida formazione rocciosa naturale dello Shawnee Cave Amphitheater.

Dove mangiare: Lungo le dolci colline della Highway 127, potrete scoprire il fascino dell’Illinois meridionale lungo la Shawnee Hills Wine Trail, che vanta undici aziende vinicole e vigneti distribuiti per oltre 40 chilometri. Da non perdere: Continuate ad esplorare le straordinarie avventure outdoor dell’Illinois con lo Shawnee Bluffs Canopy Tour, che vi permetterà di scegliere tra otto percorsi in zipline per attraversare le foreste verdeggianti e le scogliere di roccia arenaria.

INDIANAPOLIS, INDIANA Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 13:45 alle 16:20, con inizio dell’eclissi totale alle 15:06. Dove osservare l’eclissi: Godetevi l’eclissi in vero stile ‘Indy’ ammirando lo spettacolo dall’Indianapolis Motor Speedway, considerata la capitale mondiale delle corse.

Dove mangiare: Provate un’esperienza culinaria tipica della zona al FARMbloomington, dove il menu si rinnova stagionalmente, offrendo un mix eclettico di piatti deliziosi, realizzati con prodotti della fattoria e serviti a tavola in modo semplice e gustoso.

Da non perdere: Visitate il bar più antico dell’Indiana, lo Slippery Noodle Inn, fondato nel 1850 e inserito nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici. Punto di riferimento per la musica blues, il bar offre ogni settimana spettacoli dal vivo.

CLEVELAND, OHIO Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 13:59 alle 16:29, con inizio dell’eclissi totale alle 15:13. Dove osservare l’eclissi: Catturate il momento dell’eclissi all’Edgewater Park, dove lo skyline della città risplende all’orizzonte e non dimenticate di scattare una foto con l’iconica insegna della città di Cleveland.

Dove mangiare: Per un barbecue con un tocco di classe, Mabel’s BBQ offre un menu caratteristico ispirato alla tradizione dell’Europa dell’Est; unisce infatti una salsa barbecue con il classico Bertman’s ballpark mustard di Cleveland e la carne, che viene affumicata con un particolare tipo di legno profumato, tipico della zona.

Da non perdere: Il Rock & Roll Hall of Fame Museum di Cleveland è una tappa obbligatoria per gli appassionati di musica. Ospita cimeli impressionanti, dalla chitarra di John Lennon alle collane d’oro del pioniere dell’hip-hop Jam Master Jay. Per gli appassionati di sport, è possibile assistere a una partita di baseball della Major League al Progressive Field Stadium, sede dei Cleveland Guardians.

ERIE, PENNSYLVANIA Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 14:02 alle 16:30, con inizio dell’eclissi totale alle 15:16.

Dove osservare l’eclissi: Circondato dalla costa e caratterizzato da scogliere di 90 metri che si affacciano sul lago, l’Erie Bluffs State Park è il luogo perfetto per assistere all’eclissi.

Dove mangiare: Da oltre 40 anni Sara’s è un punto di riferimento per i visitatori e gli abitanti del luogo, dove vengono serviti i migliori frappé della città.

Da non perdere: La città di Erie è delimitata da bellissime spiagge sabbiose e il Presque Isle State Park è il vero gioiello della città. Camminate fino a Sunset Point, il luogo ideale per ammirare un bellissimo tramonto in Pennsylvania.

BUFFALO, NEW YORK Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 14:04 alle 15:15, con inizio dell’eclissi totale alle 13:56. Dove osservare l’eclissi: A soli 20 minuti da Buffalo, potrete ammirare l’eclissi presso il Niagara Falls State Park, ai piedi della meravigliosa cascata.

Dove mangiare: Un must di Buffalo sono le sue omonime ali di pollo, e il posto migliore per provarle è l’Anchor Bar, la casa delle originali Buffalo Wing nate oltre 60 anni fa. Da non perdere: Gli appassionati di storia possono camminare dove il presidente Theodore Roosevelt prestò giuramento presso il Theodore Roosevelt Inaugural National Historic Site.

BURLINGTON, VERMONT Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 14:14 alle 16:37, con inizio dell’eclissi totale alle 15:26.

Dove osservare l’eclissi: Gli amanti della vita all’aria aperta potranno ammirare l’eclissi da Battery Park, che si affaccia sul lago Champlain e sulle lontane montagne Adirondack. Dove mangiare: Shanty on the Shore offre pesce fresco e la possibilità di cenare immersi nell’atmosfera rilassante che caratterizza il lungomare di Burlington Harbor.

Da non perdere: Lasciate la tranquillità della natura per immergervi nel cuore del Church Street Marketplace, un centro commerciale all’aperto accessibile solo a piedi, che si estende per quattro isolati con negozi e ristoranti locali. Gran parte del mercato è stato dichiarato National Register Historic District e alcuni edifici risalgono al 1820.

LANCASTER, NEW HAMPSHIRE Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 14:16 alle 16:37, con inizio dell’eclissi totale alle 15:26. Dove osservare l’eclissi: Scoprite gli splendidi paesaggi che circondano il New Hampshire visitando il Weeks State Park o il Milan Hill State Park e osservate l’eclissi calare tra le colline e le montagne che caratterizzano il parco. Dove mangiare: La Polish Princess Bakery ha i migliori prodotti da forno della Contea di Coos, mentre la Copper Pig Brewery serve ottime birre stagionali. Da non perdere: Provate a fare un viaggio nella memoria al Rialto Theater, un antico teatro retrò che però possiede proiettori digitali, impianto audio e schermi all’avanguardia.

MAINE Orari dell’eclissi (Italia): Dalle 14:22 alle 16:40, con inizio dell’eclissi totale alle 15:32.

Dove osservare l’eclissi: Per vivere al massimo l’esperienza dell’eclissi tra le bellezze naturali del Maine, recatevi al Baxter State Park e assistete all’eclissi davanti all’imponente Katahdin, la montagna più alta dello Stato. Dove mangiare: All’Appalachian Trail Cafe provate il piatto tipico dello Stato, la torta di mirtilli del Maine, ma anche le ciambelle di zucca tanto amate dai clienti. Da non perdere: Gli amanti della letteratura possono ripercorrere il viaggio epico che ha ispirato The Maine Woods di Henry David Thoreau sul sentiero Thoreau-Wabanaki, intraprendendo percorsi di trekking, avventure in canoa o praticando la pesca con la mosca.