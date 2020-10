“La Sicilia? Negli ultimi anni grazie ad un percorso abbiamo imboccato la strada giusta. La crescita non è costante, ma addirittura per alcuni materiali di imballaggio supera il 35%”. Così Fabio Costarella, responsabile progetti Speciali territoriali Conai, sui livelli nazionali per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, al 3° EcoForum Regionale sui Rifiuti e sull’Economia Circolare, organizzato da Legambiente a Palermo. mra/vbo/r

L'articolo Ecoforum sui rifiuti, Conai "la Sicilia sulla strada giusta"

