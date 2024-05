Ecofuturo Festival, l’innovazione per un futuro più sostenibile

Le strategie e le soluzioni proposte da Ennovia

Roma, 9 mag. (askanews) – È in corso a Roma l’undicesima edizione dell’Ecofuturo Festival, kermesse dedicata all’innovazione eco tecnologica, all’eco formazione ed agli stili di vita sostenibili. L’evento riunisce annualmente aziende, professionisti e ricercatori per discutere su principali innovazioni e approcci tecnologici per far fronte a problemi energetici, ambientali e climatici. Tra le soluzioni presentate, risaltano le pompe di calore alimentate in via preferenziale da calore geotermico; si tratta di un impianto energetico innovativo che sfrutta proprio il calore presente nel terreno per scaldare o rinfrescare gli ambienti. Ce ne parla l’Ing. Angelica Agosta, CEO di Ennovia: “La tecnologia attuale è molto innovativa. Se ci concentriamo sulle pompe di calore, oggi si riesce a produrre acqua calda oltre gli 80°; in questo modo, questi impianti sono compatibili con i termosifoni. Inoltre, oggi i sistemi geotermici sfruttano dei gas presenti in natura e, dunque, sono ecosostenibili. Un impianto di questo genere non è solo un beneficio per il singolo consumatore, ma diventa anche un contributo per la collettività. Noi di Ennovia prediligiamo i sistemi geotermici, quindi le pompe di calore alimentate dall’acqua di falda o attraverso le sonde geotermiche, ma proponiamo anche le pompe di calore ad aria abbinate, quando possibile, ad impianti fotovoltaici”. Conoscere, condividere ed informare sui temi energetici, ambientali e climatici che rappresentano sfide cardine per il futuro. Sono stati questi i principi che hanno accompagnato i lavori svolti durante l’Ecofuturo Festival a Roma, con l’obiettivo di creare una sinergia tra esperti del settore ed il pubblico per un domani più sostenibile.