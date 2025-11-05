Ecomondo, design trainante per sostenibilità, va insegnato subito

mercoledì, 5 Novembre , 25

Pietrosante (Isia): Designer coordina competenze per applicare tecniche quotidiane

Rimini, 5 nov. (askanews) – Il design ha un ruolo trainante nella sostenibilità e deve entrare nella formazione fin dalle prime classi: lo afferma Marco Pietrosante, vicedirettore Isia Roma Design, a margine di un convegno a Ecomondo Rimini sulla progettazione sostenibile e il futuro della formazione.”Il mondo del design ha un ruolo trainante nel mondo della sostenibilità poiché il design si occupa essenzialmente di sistemi, cioè di progettare attività all’interno di uno scenario molto complesso che può intercettare varie professionalità – spiega Pietrosante -. Il designer, che sostanzialmente è un coordinatore di competenze molto variegate tra loro che devono confluire in un progetto che abbia coerenza legata proprio al mondo del design, risulta essere uno strumento fondamentale per poter applicare nella quotidianità le conoscenze e anche le tecniche che sono tipiche di una data epoca, di un dato momento”.Sul fronte della formazione, il vicedirettore Isia sottolinea l’urgenza di un cambio di paradigma didattico: “Siamo convinti che affrontare questi temi è un elemento necessario nel bagaglio della formazione dei nuovi designer. Quindi gli studenti devono capire, devono affrontare questi temi fin dalle prime classi di formazione, fino all’uscita del percorso formativo”.L’intervento si inserisce nel dibattito su come il mondo accademico del design stia rispondendo alle sfide della transizione ecologica, integrando sempre più la sostenibilità come elemento centrale della progettazione.

