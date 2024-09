Ecosistema Fest, Peron (Fiap): serve chiarezza su transizione

Per permettere a imprenditori investimenti mirati e consapevoli

Roma, 24 set. (askanews) – Nel corso del panel intitolato “Nuovi Vettori Energetici ed Infrastrutture: l’impatto della transizione energetica”, in occasione di Ecosistema Fest presso il Polo della Mobilità di Anagni targato Ecosistema Italia, Big SB S.p.A. e Mobilità, pragmatica riflessione di Alessandro Peron – Segretario generale della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (FIAP). Peron ha sottolineato il ruolo strategico della logistica per l’economia del Paese e il relativo impatto sulla produzione aggregata. In questa cornice, è imperativo fornire all’imprenditore una visione strategica nazionale che lo metta in condizione di effettuare investimenti mirati e consapevoli, snellendo gli iter realizzativi.