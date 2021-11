In agenda per il 23 novembre alle 17,00, un workshop online gratuito, firmato EU Eco-Tandem, cofinanziato dal programma COSME della Comunità Europea e incentrato sulle opportunità e i finanziamenti a disposizione del comparto turistico italiano

“Ecoturismo e innovazione: opportunità e fondi per Pmi e startup del settore” è il titolo del workshop, in agenda per martedì 23 novembre, dalle 17 alle 18, firmato EU Eco-Tandem, progetto coordinato da X23 srl (Italia) e promosso da Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo), che mira ad incentivare un turismo più sostenibile attraverso collaborazioni transnazionali.

Durante l’incontro, online e gratuito, organizzato dal partner SocialFare, Centro per l’Innovazione Sociale, si parlerà delle varie opportunità offerte e dei finanziamenti messi a disposizione del comparto turistico italiano, ma anche di nuove sfide e di come affrontarle.

Sarà inoltre illustrato nei dettagli il programma EU Eco-Tandem Biz, il cuore del progetto, che metterà al centro la cooperazione (in TANDEM) delle PMI e startup del settore turismo per individuare soluzioni innovative ed eco-sostenibili per rendere “verde” la filiera del turismo.

Le soluzioni più interessanti, verranno selezionate e ai migliori TANDEM verrà assegnato un micro finanziamenti per la realizzazione dei piani d’azione condivisi.

Il workshop è aperto a PMI, startup, giovani imprenditori, innovatori legati al mondo del turismo, interessati a candidarsi al programma.

L’appuntamento, prevede, oltre alla presentazione del progetto, anche delucidazioni sui criteri di eleggibilità e sul meccanismo dei voucher a disposizione delle PMI e delle startup selezionate. E, ancora, una sessione di confronto guidata e un Q&A finale.

Per partecipare all’evento occorre iscriversi tramite Eventbride (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-eu-eco-tandem-189770066377).

Con il programma l’industria del turismo cambia volto.

Partner del progetto: X23 srl (Coordinatore), SocialFare (Italia), Enit (Italia), Itkam (Germania), Leipzig Graduated School of Management (Germania), The University of Graz – RCE (Austria) The Slovak Business Agency (SBA) (Slovacchia), Green Evolution SA (GE) (Grecia).

Ecco i link del progetto: https://www.eu-ecotandem.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/euecotandem

Twitter: https://twitter.com/eu_ecotandem

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber

Instagram: https://www.instagram.com/eu.ecotandem/

