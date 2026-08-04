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Ed Sheeran nei guai per l’auto d’epoca, multa per la Aston Martin senza assicurazione
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Ed Sheeran nei guai per l’auto d’epoca, multa per la Aston Martin senza assicurazione

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(Adnkronos) – Il cantautore britannico Ed Sheeran è stato condannato al pagamento di una multa per non aver assicurato la sua Aston Martin, un’auto d’epoca del 1966, mentre il veicolo era sottoposto a un intervento di restauro e conversione all’alimentazione elettrica. Secondo quanto emerso davanti al Tribunale di Bradford, come riporta la Bbc, la Driver and Vehicle Licensing Agency ha accertato nel dicembre 2025 che l’auto risultava priva della copertura assicurativa obbligatoria durante i lavori, iniziati nel 2021. 

Sheeran ha ammesso la violazione, dichiarandosi colpevole di aver mantenuto un veicolo non conforme agli obblighi assicurativi. Il giudice gli ha inflitto una multa di 666 sterline, oltre a 100 sterline di spese processuali e un contributo di 266 sterline destinato al fondo per le vittime. In una lettera inviata al tribunale, il 35enne cantante ha spiegato di essere convinto che la polizza assicurativa dell’officina incaricata del restauro fosse sufficiente a coprire il veicolo. Ha inoltre precisato che l’Aston Martin è rimasta per tutto il periodo nella disponibilità dell’officina, con sede nella contea di Durham, senza mai circolare su strade pubbliche. 

“Non ho mai avuto il possesso fisico né il controllo pratico del veicolo”, ha scritto Sheeran, aggiungendo che l’auto è inutilizzabile dal 2021 e si trova tuttora in fase di restauro e conversione in veicolo elettrico. Per questo motivo, ha sostenuto, non vi sarebbe mai stato alcun rischio per gli altri utenti della strada derivante dalla mancanza di assicurazione. L’artista ha inoltre affermato di non aver ricevuto la proposta iniziale della Driver and Vehicle Licensing Agency di chiudere il procedimento con il pagamento di una sanzione amministrativa, sottolineando che avrebbe provveduto immediatamente al versamento qualora ne fosse stato informato. Ha definito l’accaduto un “autentico equivoco amministrativo” e ha ricordato che il veicolo è stato successivamente dichiarato fuori circolazione attraverso una notifica Sorn, presentata il 1° febbraio. Il procedimento è stato esaminato con il sistema britannico della Single Justice Procedure, previsto per reati minori, che consente l’assegnazione dei casi a qualsiasi tribunale competente del Paese. Nella stessa settimana, secondo i dati ufficiali, altre 1.451 persone tra Inghilterra e Galles sono state condannate per non aver assicurato i propri veicoli. 

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