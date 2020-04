Edenred dona 20% aggiuntivo in buoni spesa ai Comuni

Anche Edenred – inventore del Ticket Restaurant – scende in campo con un’importante iniziativa rivolta a chi si trova in questi giorni ad affrontare l’emergenza economica dovuta alla crisi sanitaria. Per ogni 100 euro di buoni spesa acquistati dal Comune, Edenred aggiungerà il 20% in più rispetto al valore totale dei buoni. Non appena è stata diramata l’ordinanza della Protezione civile che, per far fronte all’emergenza da Covid-19, assegna ai Comuni, attraverso il ministero dell’Interno, 400 milioni da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, Edenred si è attivata per venire incontro alla necessità dei Comuni di implementare, nella maniera più rapida e sostenibile possibile,

