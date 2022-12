Edgar Reitz a Roma, concerto per i suoi 90 anni a Goethe Institut

Il 15 dicembre, musiche de “L’altra Heimat” di Michael Riessler

Roma, 6 dic. (askanews) – Il Goethe-Institut festeggia il 90esimo compleanno di Edgar Reitz con un concerto omaggio il 15 dicembre intitolato “Sogni vecchi e nuovi”. Il grande regista tedesco, famoso per l’acclamata serie “Heimat”, sarà a Roma e parteciperà alla serata in suo onore, conferma l’istituto di via Savoia 15. Con lui ci saranno gli attori Salome Kammer e Henry Arnold.

Noto come leggenda del jazz di Monaco, il clarinettista Michael Riessler ha composto nel 2013 la colonna sonora del film “L’altra Heimat – Cronaca di un sogno” di Reitz. In occasione del 90esimo compleanno del grande regista tedesco – festeggiato il primo novembre – si esibirà insieme al figlio Lorenzo Riessler (percussioni) nel concerto finale dell’anno 2022 del Goethe-Institut Rom. L’evento chiude la rassegna Tutto Heimat, della Casa del Cinema, che in 29 serate, dal 16 settembre al 18 dicembre 2022, ha proiettato tutti gli episodi di Heimat di Edgar Reitz.

“Dal punto di vista musicale, ho in mente una musica da film senza film”, afferma Michael Riessler, nato a Ulm nel 1957. “In questo concerto, i motivi e i temi di Heimat emergono come paesaggio sonoro. Gli strumenti preregistrati vengono riprodotti come campioni e trasformati in un gioco energetico di schemi temporali ciclici”, aggiunge.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ambasciata tedesca in Italia.

continua a leggere sul sito di riferimento