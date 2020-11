Si può provare a ripartire anche dallo storico chiosco aperto nel 1948 in lungotevere dei Mellini (davanti a Ruschena), trasformato da Giuseppe Scognamiglio in un’agorà, dove incontrarsi per approfondire i fenomeni complessi innescati dall’emergenza sanitaria Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Edicola 2.0, primo dibattito con vista sul Tevere con Raggi e Masset proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento