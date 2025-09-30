martedì, 30 Settembre , 25
Edilizia, Dall’Ò (GBC Italia): centrale incontro teoria pratica

Di Redazione-web

“Piattaforma GBC essenziale per dialogo”

Roma, 30 set. – Ospite della rubrica Road to Forum di GBC Italia, Giuliano Dall’Ò (GBC Italia), Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di GBC Italia, è intervenuto richiamando la centralità della concretezza e dell’incontro tra teoria e pratica:”L’importanza del Green Building Council sta nel fatto che non è un’associazione che elabora teorie astratte, ma punta alla concretezza: i saperi convergono su edifici reali e gli effetti sono ormai evidenti ogni giorno. Gran parte dell’evoluzione della sostenibilità in edilizia è dovuta allo sforzo di queste associazioni, nate anni fa e spinte in questa direzione. Per questo, nella piattaforma di GBC Italia è essenziale far dialogare chi elabora le teorie e chi costruisce: i primi traggono ispirazione dall’esperienza di cantiere, i secondi migliorano il proprio approccio grazie al contributo della ricerca. Questo scambio continuo, dentro un ecosistema aperto, definisce al meglio il ruolo di Green Building Council Italia”.(Comunicato stampa)

