edilizia-e-pnrr,-l’appello:-“la-fine-dei-fondi-rischia-di-indebolire-il-settore”

“La fine dei fondi del PNRR rischia di indebolire l’edilizia e l’intera economia italiana. Il settore, reduce da anni difficili, ha vissuto un periodo d’oro dopo la pandemia, ritrovando grande slancio. Ora l’obiettivo è far fronte alle nuove sfide imposte dalla fase in cui stiamo per entrare e non disperdere un patrimonio di competenze e innovazione costruito negli ultimi anni, ma consolidarlo e alimentarlo ulteriormente con investimenti mirati. Il Governo continui a puntare su questo settore”. Lo ha affermato Roberto Corbo, presidente di Corbo Group Spa, partecipando a Palazzo Wedekind, a Roma, all’edizione 2025 di “InMotion”, l’evento promosso da Forbes Italia dedicato al futuro di infrastrutture, logistica e mobilità.

“L’Italia – sottolinea Corbo – è ben connessa “in verticale” ma debole sulle direttrici est-ovest: collegamenti come Roma-Pescara o Napoli-Perugia restano lenti e frenano crescita e integrazione. In un mondo “data drive” la richiesta è di investimenti per rendere più accessibili i borghi interni e contrastarne lo spopolamento, privilegiando progetti che rafforzino le relazioni tra le persone invece di seguire soltanto le tratte più redditizie guidate dagli algoritmi”.

Corbo Group a differenza delle F&L (Fashion & Luxury) che adottano un modello “omnia-canale”, adotta un approccio “omni-territoriale”, operando sia nelle grandi città sia nei piccoli comuni per allinearli agli standard europei e ridurre il rischio di obsolescenza, con programmazioni che mettano in correlazione infrastrutture e logistica, puntando su borghi e rigenerazione urbana. “Un’impostazione che propone infrastrutture capaci di valorizzare i “valori reali” delle comunità, superare i bias introdotti dai social attraverso legami diretti e la riqualificazione degli spazi pubblici, così da generare coesione sociale e benefici economici”.

Operativamente, nei prossimi dodici mesi Corbo Group avvierà progetti sempre più innovativi: “Edilizia e infrastrutture ripensate con case “visibili” prima della costruzione tramite tour virtuali in 4D e personalizzazione degli interni, con percorsi dall’acquisto alla consegna in 7-8 mesi grazie a una logistica altamente sincronizzata, per rispettare una programmazione scandita quasi al secondo”, conclude Corbo.