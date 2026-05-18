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Edilizia Milano, Bottero: misurazioni fondamentali
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Edilizia Milano, Bottero: misurazioni fondamentali

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Per efficientamento patrimonio

Roma, 18 mag. (askanews) – “E’ un onore per la citta’ di Milano ospitare questo importantissimo evento internazionale che ci consente di approfondire tutto l’impegno che viene portato avanti dalle istituzioni come il nostro Comune ma anche come GBC ITALIA per fare in modo di avere sempre piu’ contezza dell’impegno che portiamo avanti per le riqualificazioni del nostro patrimonio abitativo. Quindi, le misurazioni sono fondamentali per poi arrivare alle certificazioni di qualita’ dell’impegno per dare sempre piu’ sostenibilita’ e quindi efficientamento al nostro patrimonio”. Lo ha detto Fabio Bottero, assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Milano, a margine di GBCI Europe CIRCLE, cui GBC e’ stata Event Partner per l’edizione 2026.

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