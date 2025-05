edilizia-sostenibile,-benessere-con-sicurezza-strutturale

Intervento dell’Ing. Trovò a convegno GBC Italia

Roma, 28 mag. – Nel corso del Seminario Tematico “Le soluzioni passive per l’efficienza e il comfort”, tenutosi il 22 maggio a Vicenza e promosso da GBC Italia, è intervenuto Denis Trovò, ingegnere edile di Bioisotherm:”Oggi abbiamo parlato delle soluzioni passive per gli edifici – ha spiegato -, ovvero di come creare involucri altamente prestazionali attraverso tecnologie costruttive avanzate. Noi di Bioisotherm abbiamo evidenziato l’utilizzo di sistemi a blocchi cassero isolanti, capaci di realizzare un involucro antisismico e privo di ponti termici, pensato per garantire ambienti salubri e piacevoli. In questo modo assicuriamo agli occupanti un clima di benessere e comfort interno, senza trascurare la sicurezza strutturale.”