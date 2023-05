Edilizia sostenibile, GBC Italia presenta il primo Impact Report

Il 13 giugno alla Biblioteca della Camera dei Deputati

Roma, 19 mag. (askanews) – Il prossimo 13 giugno Green Building Council Italia organizzerà presso la Sala del Refettorio – Biblioteca della Camera dei Deputati, in Palazzo San Macuto a Roma, alla presenza delle Istituzioni e della stampa nazionale, un evento dedicato alla presentazione del primo Impact Report dell’edilizia sostenibile certificata in Italia, in grado di valutare la misura dell’impatto generato dalle costruzioni sostenibili realizzate sul territorio nazionale.

In continuità con gli ambiziosi obiettivi di contrasto al cambiamento climatico contenuti nell’Accordo di Parigi del 2015, il cui raggiungimento richiede la tempestiva attuazione di politiche dedicate, GBC Italia ha curato questo documento in partnership con USGBC (United States Green Building Council), GBCI (Green Business Certification Inc.) e Arc Skoru.

“L’impact Report di GBC Italia solleva finalmente un velo e ci rende consapevoli di un “nuovo Made in Italy”, quello dell’edilizia sostenibile, capace di guidarci verso una leadership internazionale già sperimentata in altri settori”. Queste le parole di Marco Mari, Presidente di GBC Italia, che prosegue: “Ne sono particolarmente orgoglioso, perché si tratta di un lavoro unico che ben rappresenta la visione strategica definita nell’ultimo triennio dalla nostra Associazione e che rende evidenti le tante capacità distintive degli attori della filiera edilizia e immobiliare italiana. Oggi più che mai abbiamo strumenti, tecnologie e competenze, ma per raggiungere gli sfidanti obiettivi che il contrasto ai cambiamenti climatici ci impone, dobbiamo tutti fare la nostra parte, affinché l’unica edilizia possibile sia una edilizia sostenibile”.

Qual è il reale impatto generato dalle costruzioni sostenibili in Italia? Con l’intento di rispondere a tale interrogativo, il documento è stato sviluppato attraverso la puntuale analisi di circa 20 milioni di mq di edifici registrati e certificati in Italia dal 2008, con i protocolli LEED-GBC per evidenziare il loro impatto su: localizzazione e sito sostenibile, energia ed emissioni, acqua, materiali ed economia circolare, comfort e salubrità, valenza storica.

Possiamo immaginare questo asset immobiliare analizzato come una città di oltre trecentocinquantamila abitanti, costituita da soli edifici sostenibili, un primato che, secondo i dati fornito da US GBC, ci pone tra i primi dieci paesi al mondo e secondi in Europa.

L’analisi condotta è stata supportata dalla presentazione dei dati relativi a oltre 570 edifici certificati in Italia, per oltre 10 milioni di mq; 100 edifici che sono stati analizzati in relazione alla prestazione delle diverse aree tematiche; oltre 15 casi studio che mostrano le eccellenze di prestazione rispetto alle diverse aree tematiche; dati di mercato e scenari, elaborati in collaborazione con The European House – Ambrosetti per valutare la riduzione degli impatti attuali e futuri conseguenti all’adozione di protocolli energetico-ambientali nei processi di riqualificazione del patrimonio edilizio e più in generale dell’ambiente costruito.

La presentazione dell’Impact Report, un documento unico nel suo genere, intende qualificarsi pertanto come un’importante occasione di riflessione per Istituzioni, decisori pubblici e privati e tutti gli attori della filiera sulla necessità di un’azione ampia, sinergica e concordata per rendere compiutamente sostenibile l’intero ciclo di vita degli edifici nel nostro Paese.

L’ingresso alla sala avverrà su invito, per tutti sarà possibile partecipare all’evento attraverso via webinar. È possibile registrarsi al seguente link:

https://register.gotowebinar.com/register/1974889340622525280

