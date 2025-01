Edith Bruck a Che tempo che fa: chi è la scrittrice sopravvissuta alla Shoah

ROMA – Edith Bruck è stata ospite a Che tempo che fa alla vigilia della Giornata della Memoria. Un’intervista attesa e segnalata anche da Papa Francesco durante l’Angelus di oggi. “Io vado nelle scuole da 64 anni, i ragazzi ascoltano e mi ripagano delle mie fatiche. Finché ho respiro andrò avanti a testimoniare: è molto importante”, ha detto la scrittrice. E ha insistito sull’importanza di trasmettere certi valori: “Possiamo educare i nostri figli diversamente secondo me, per tutto il male che noi abbiamo vissuto. Non solo noi ebrei, ma anche quelli che lo vivono oggi e lo vivranno domani. Non è un mondo roseo neanche oggi. Prima bisogna educare i bambini al rispetto di qualsiasi essere umano, di qualsiasi colore o fede. Rispetto totale. Ogni vita è preziosa”.

CHI È EDITH BRUCK

Edith Bruck, pseudonimo di Edith Steinschreiber, è sopravvissuta alla Shoah: nacque il 3 maggio 1931 a Steinschreiber da famiglia ebraica. A 13 anni fu deportata ad Auschwitz e poi in altri campi di prigionia. A Bergen-Belsen, nel 1945, fu liberata insieme alla sorella. Il resto della famiglia non riuscì a sopravvivere allo sterminio. In quel tempo, ha tentato un ritorno in Ungheria, ma non trovò l’accoglienza che sperava.

Si spostò in Israele, alla vigilia della nascita del nuovo Stato. Per evitare il servizio militare, si sposò prendendo il cognome che ancora oggi porta: Bruck. Non sopportando i numerosi conflitti di quella terra, decise di trasferirsi in Italia e dal 1954 risiede a Roma. Nel 1959 debuttò come scrittrice con “Chi ti ama così”. Un’importante testimonianza è contenuta ne “La donna dal cappotto verde”.

