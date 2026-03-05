giovedì, 5 Marzo , 26
HomePoliticaEditore-direttore agenzia Dire al sottosegretario Barachini: “Forte preoccupazione”
editore-direttore-agenzia-dire-al-sottosegretario-barachini:-“forte-preoccupazione”
Editore-direttore agenzia Dire al sottosegretario Barachini: “Forte preoccupazione”
Politica

Editore-direttore agenzia Dire al sottosegretario Barachini: “Forte preoccupazione”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

ROMA – “Con forte preoccupazione ci ritroviamo con le dimissioni del Cdr dell’agenzia Dire a pochi giorni dalla firma dell’accordo aziendale, che dopo mesi di difficoltà e di mancate retribuzioni, auspicavamo veramente un esito diverso e positivo per noi e le circa cento famiglie che rappresentiamo”. Così, in una nota, l’editore dell’agenzia Dire, Stefano Valore, e il direttore responsabile, Nico Perrone.“Abbiamo raggiunto con soddisfazione- continua la nota- un preciso e totale accordo, tra le parti tutte, come auspicato anche dal Sottosegretario Alberto Barachini, per saldare e regolarizzare gli stipendi arretrati e quelli in divenire. La menzione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di inizio anno ha rappresentato per noi, non solo un attestato di stima ma un segnale di vicinanza, che da quel momento non saremmo stati più lasciati da soli a fronteggiare la nostra difficile situazione”.

Prosegue l’editore Valore: “Mi sono impegnato in ogni sede istituzionale per onorare il mio impegno. Fiducioso che gli interventi del Sottosegretario, anche a noi comunicati, di liberare da subito i fondi spettanti all’agenzia, avrebbero risollevato le sorti della Dire. Speravamo si potesse così ripartire di slancio con l’anno nuovo, mettendo da parte quanto vissuto in passato. A distanza di mesi, però, le parole non si sono trasformate in fatti”.

Di qui, proseguono l’editore e il direttore dell’agenzia Dire “la nostra preoccupazione su come si possa onorare l’impegno preso, visti i cavilli giuridici che non ci permettono di intervenire con risorse proprie? A chi spetta, si chiede anche di sapere se i fondi promessi dal Sottosegretario Barachini, in questa fase da pagare mensilmente, siano realmente a disposizione. Sono possibili soluzioni concrete e percorribili per uscire da questo stallo? Che cosa intendono fare di noi, le Istituzioni interessate? I dipendenti tutti con le loro famiglie sperano in una pronta e chiara risposta”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Trump: “Khamenei junior non è accettabile, vogliamo qualcuno che porti pace in Iran”. La sfida di Teheran: “Li aspettiamo”
Next article
Nobili (Italia viva): “C’è la guerra e Tajani va a sciare, incredibile”

POST RECENTI

Politica

Nobili (Italia viva): “C’è la guerra e Tajani va a sciare, incredibile”

ROMA - La decisione del ministro degli Esteri di partecipare alla due giorni di Forza Italia in montagna ('Azzurri in vetta') ha provocato le ire...
Politica

FOTO | VIDEO | Durigon: “La previdenza è solida, ma dare risposte ai pensionati..”

ROMA - "Ci troviamo davanti a un dato certo: il mondo del lavoro sta cambiando con una velocità senza precedenti e ci impone di adeguare...
Politica

Tensione in Aula tra Tajani e Renzi, il vicepremier attacca: “Più facile partecipare a conferenze ben pagate che tutelare gli Italiani”

ROMA - Tensione in Aula del Senato durante le comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il gruppo di Italia viva in particolare il...
Politica

Tg Politico Parlamentare, edizione del 5 marzo 2026

IRAN. MELONI: "NON SIAMO IN GUERRA E NON VOGLIAMO ENTRARCI" "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Giorgia Meloni chiarisce la posizione del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.