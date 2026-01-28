editoria,-cdr-dire:-“bene-incontro-con-barachini,-azienda-eviti-altro-stop-del-servizio”

Il Cdr dell’agenzia di stampa Dire, in base all’articolo 34 del Contratto nazionale, ha chiesto la pubblicazione della seguente nota: “Il Cdr dell’agenzia di stampa Dire ringrazia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, per la disponibilità e l’attenzione dimostrata anche con l’incontro di oggi, convocato d’urgenza. Abbiamo chiesto al sottosegretario di sollecitare l’editore al ripristino degli stipendi pieni, vista la riattivazione del bando di Palazzo Chigi. Chiediamo, inoltre, all’editore dell’agenzia di istituire un confronto con il Cdr per stilare un protocollo d’intesa, sollecitato anche dal sottosegretario, che contenga le garanzie circa il pagamento degli stipendi attuali e di tutti i pregressi, compresi quelli degli ‘ex sospesi’ per evitare l’allarmante ipotesi di una sospensione o, peggio, di una interruzione del servizio prospettata in caso di mancato pagamento degli stipendi. Auspichiamo, dunque, che l’azienda sia disponibile a trovare al più presto questo accordo, per scongiurare un possibile punto di non ritorno dell’agenzia stessa. Ricordiamo infine che la redazione, dopo la giornata di sciopero odierna, incrocia le braccia anche domani, giovedì 29 gennaio”.

