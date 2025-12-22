lunedì, 22 Dicembre , 25

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i tre figli: attesa decisione

(Adnkronos) - Potrebbe essere concessa un’autorizzazione speciale a...

Palermo, 33enne ferita in pieno centro: a sparare dall’auto è stato un ventenne

(Adnkronos) - E' stato individuato il giovane che...

Panettone o pandoro? La scelta è anche una questione di salute

(Adnkronos) - Meglio il pandoro o il panettone?...

È morto Giovanni Masotti, storico volto dell’informazione Rai

(Adnkronos) - Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo...
editoria,-colloquio-barachini-kyriakou-sull’ipotesi-di-acquisto-dell’asset-gedi
Editoria, colloquio Barachini- Kyriakou sull’ipotesi di acquisto dell’asset Gedi

Editoria, colloquio Barachini- Kyriakou sull’ipotesi di acquisto dell’asset Gedi

PoliticaEditoria, colloquio Barachini- Kyriakou sull’ipotesi di acquisto dell’asset Gedi
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Oggi il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha incontrato in teleconferenza il presidente di Antenna Group, Theodore Kyriakou, in relazione all’ipotesi di acquisto degli asset del Gruppo Gedi. L’esponente del Governo italiano durante il colloquio ha posto l’accento sulle questioni fondamentali per l’esecutivo: la tutela dei livelli occupazionali e l’indipendenza editoriale. Kyriakou ha voluto esprimere a Barachini quanto consideri strategico il suo possibile impegno imprenditoriale in Italia con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità internazionali del suo Gruppo, attivo da anni con continuità nel mondo editoriale, con una forte attenzione all’indipendenza delle testate e al pluralismo informativo. L’imprenditore greco ha manifestato la sua volontà di valorizzare le risorse del gruppo Gedi con l’obiettivo di un consistente investimento finanziario volto allo sviluppo e alla crescita degli asset con una visione solida per il futuro. Antenna Group prevede di affidare la gestione di eventuali asset a un management italiano locale, nel rispetto delle competenze presenti sul mercato nazionale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.