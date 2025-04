Editoria, De Paolini (Moneta): “In un momento di crisi importante farsi sentire” – Video

(Adnkronos) – Il direttore di Moneta, Osvaldo De Paolini, parla del nuovo settimanale economico che è stato presentato oggi a Roma. Moneta è disponibile ogni sabato in edicola in abbinamento con Il Giornale, Libero e Il Tempo. E’ pubblicato in formato cartaceo e completato da un’ampia offerta digitale. “Quando ci si trova in mezzo alla tormenta e tutti capiscono poco è giusto creare una bussola per orientarsi, l’ambizione di Moneta è proprio questa”, spiega l’amministratore unico di Moneta, Nicola Speroni.

Parlano con l’Adnkronos il direttore di Moneta Osvaldo De Paolini e l’amministratore unico Nicola Speroni.