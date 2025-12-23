editoria,-il-sottosegretario-barachini:-“accogliamo-con-favore-l’emissione-del-decreto-di-omologazione-sul-piano-di-ristrutturazione-dell’agenzia-di-stampa-dire”

ROMA – “Accogliamo con favore l’attesa emissione da parte del Tribunale di Bari del decreto di omologazione sul piano di ristrutturazione e di rientro dei debiti dell’Agenzia di Stampa Dire. Ora attendiamo l’ufficializzazione dell’atto per riaprire la procedura contrattuale per l’erogazione del servizio alla Presidenza del Consiglio”. Lo ha detto Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria. Quanto, invece, agli eventuali pregressi intercorsi tra la sospensione ed il ripristino del servizio, nel momento in cui sarà formalizzata la richiesta dell’editore, gli uffici faranno tutte le verifiche necessarie, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli organi consultivi dello Stato.

VALORE (AGENZIA DIRE) A SOTTOSEGRETARIO BARACHINI: GRAZIE PER ATTENZIONE E DISPONIBILITÀ

“Ringrazio il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, per l’attenzione e la disponibilità nei confronti dell’Agenzia di Stampa Dire. Confidiamo che la Presidenza del Consiglio riconosca che il decreto ha omologato un accordo di ristrutturazione già raggiunto ad aprile 2025 e che l’Agenzia di Stampa Dire ha continuativamente erogato, pur in assenza di corrispettivo, il servizio garantendo pluralismo informativo nell’interesse delle istituzioni e del sistema dell’informazione nazionale. Grazie al corpo redazionale che ha creduto nel progetto di ristrutturazione e lavorato pur tra le enormi difficoltà e alla squadra di professionisti di altissimo livello, con competenze umane prima ancora che professionali. Un regalo bellissimo da mettere sotto l’albero rivolto a tutte le persone che, come noi, ancora credono in valori e istituzioni”. Così in una nota l’editore dell’Agenzia Dire, Stefano Valore.

