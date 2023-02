Editoria, in un libro di don Banzato gli “orizzonti” di Papa Francesco

“Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”

Città del Vaticano, 15 feb. (askanews) – Un percorso che affronta temi esistenziali e attuali: dalla solitudine all’indifferenza, dalla crisi di fede alla pace del cuore, dalla paura alla povertà. Questo il filo rosso che unisce le conversazioni e le riflessioni di Papa Francesco raccolte dal sacerdote Davide Banzato e che dagli schermi televisivi sono rimbalzate anche su un altro strumento informativo, altrettanto incisivo, come quello di un libro. “Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi”, questo è il titolo del volume che raccoglie, per le edizioni Piemme, i contenuti del programma televisivo “I viaggi del cuore”, con le interviste al Papa “venuto da lontano”.

“Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti? Tante volte, succede che la gente non riesca a scorgerli. – afferma Francesco rispondeno alle dieci domande poste da don Banzato – E si sente un po’ male, perché non osserva, non sa guardare e cercare quegli orizzonti. Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza”.

Un Papa, è la personale testimonianza di don Banzato, che “ti fa sentire davvero persona. E’ il Papa, certamente. C’è all’inizio quell’attesa, la stessa che da bambino ho vissuto la prima volta che ho incontrato un successore di Pietro. Ma poi, – aggiunge il sacerdote – senza che te ne renda conto, ti fa sentire alla pari, con la comprensione, l’autenticità di un uomo che ti vuole bene e basta, per quello che sei, senza se e senza ma”.

Uno sforzo editoriale che oltre alle riflessioni del pontefice si arricchisce di aneddoti personali e riflessioni sul tempo che viviamo, sui documenti e sui discorsi del Papa argentino, su questioni scottanti come gli abusi, la guerra e la crisi economica, in un approfondimento che parla a tutti.

“Le parole del Pontefice – afferma ancora l’autore – ci accompagnano così in un vero ‘viaggio del cuore’: un cammino intenso, non privo di ostacoli e luoghi oscuri ma capace di mostrarci che, per ognuno di noi, è sempre possibile gettare l’ancora della speranza nel mezzo della tempesta, aprire una finestra e scorgere l’orizzonte di un domani più sereno”.

