editoria,-nasce-itabloid,-il-periodico-di-giornaliste-italiane

Roma, 7 feb. (askanews) – Debutta online ITabloid, il periodico digitale dell’associazione Giornaliste italiane (consultabile all’indirizzo Internet www.Itabloid.it).

“Con ITabloid vogliamo valorizzare la competenza e l’esperienza delle nostre associate. È un progetto che mette al centro professionalità e creatività, offrendo un racconto della realtà attento alle conseguenze sociali e alle sfumature dei fenomeni”, afferma Paola Ferazzoli, presidente dell’associazione.

“ITabloid è solo l’inizio. Il nostro obiettivo – aggiunge Mikaela Zanzi, direttore responsabile della testata – è far crescere la testata, sperimentando nuovi formati digitali come podcast, approfondimenti multimediali e contenuti innovativi, capaci di coinvolgere e far riflettere”.

“Non siamo un semplice contenitore di notizie. Vogliamo – sottolinea Elisabetta Mancini, direttrice editoriale – creare uno spazio dinamico, dove attualità, economia, cultura, politica, lavoro e ambiente vengano raccontati con rigore, attenzione e responsabilità. Ogni articolo è pensato per stimolare dibattito e curiosità”.

“In bocca al lupo a Giornaliste italiane per ‘Itabloid’: la nascita di una testata libera è una garanzia per avere un’informazione vera e professionale”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.