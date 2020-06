Editoria, Riffeser “Bene interventi ma servono altre misure”

ROMA (ITALPRESS) – “Convinto apprezzamento al Governo, al Parlamento e alle forze politiche per l’attenzione dedicata al settore e alle misure introdotte per la gestione della crisi, sia con la Legge di Bilancio, sia quelle introdotte con le recenti misure urgenti”. E’ quanto ha affermato il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, nel corso di un’audizione in commissione Industria al Senato, sulle iniziative di sostegno pubblico per l’emergenza Covid-19. Le aziende dovranno ora sostenere un importante impegno sia per la riorganizzazione delle attività, sia per fare fronte alla necessaria liquidità: per la Fieg si stima siano necessari nei prossimi anni 119 milioni per favorire l’uscita di circa 1.400 persone con il prepensionamento.

