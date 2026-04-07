Editoria, Stefano Valore: “Alleanza strategica tra gruppo SiliconDev, Agenzia Dire e quotidiano l’Identità”

ROMA – L’editore dell’agenzia Dire, Stefano Valore, conferma il suo interesse al quotidiano L’Identità, gestito dalla cooperativa dei Giornalisti europei. “La forte novità editoriale di questa alleanza- afferma Valore- è rappresentata dalla sinergia strategica tra il gruppo Silicondev, la tipografia industriale Arti grafiche Roma e i servizi giornalistici dell’agenzia Dire per potenziare e arricchire l’informazione del quotidiano L’Identità. A conferma del nostro impegno a garantire elevati standard qualitativi, continuità editoriale e valorizzazione del patrimonio informativo” conclude Valore.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it