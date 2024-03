Editoria, Tecniche Nuove Spa ha acquisito il 100% di Reda

Il Ramo editoriale degli agricoltori dal Gruppo editoriale La Scuola

Milano, 10 mar. (askanews) – Il Gruppo editoriale Tecniche Nuove ha perfezionato l’acquisizione del 100% del ramo d’azienda Reda (Ramo editoriale degli agricoltori) dal Gruppo editoriale La Scuola.

Reda è un marchio storico nella produzione di libri d’adozione per gli Istituti tecnici Agrari e per gli Istituti professionali Agrari. Un catalogo di oltre 50 titoli per le venti materie chiave che formeranno i professionisti del settore agroalimentare. Il catalogo è arricchito da tutti i compendi digitali e multimediali: video, mappe, lezioni, esercizi interattivi, webinar, tutorial e tanti altri contenuti per rendere ancora più ricca l’esperienza formativa per studenti e docenti. Alla collana si aggiungono svariati titoli per la professione.

“Nell’anno che celebra i 60 anni di attività del gruppo, abbiamo voluto completare l’offerta formativa creando una connessione con i futuri lettori delle nostre piattaforme di informazione e comunicazione” ha dichiarato Ivo Alfonso Nardella, presidente e Ad di Tecniche Nuove Spa, spiegando che “l’acquisizione del ramo d’azienda è l’inizio di un percorso comune con La Scuola Spa che ci vedrà sempre più partner nell’offerta formativa per i licei e gli istituti tecnici e professionali dei settori coperti dal Gruppo primi fra tutti l’agroalimentare e il manufacturing che rimane di gran lunga l’ambito in cui c’è più richiesta di diplomati Its con circa 14.300 entrate l’anno”.

“Sono molto soddisfatto per questa operazione che vedrà il rafforzamento dell’offerta educativa nel settore agroalimentare, grazie alle competenze del Gruppo Tecniche Nuove, e della promozione e distribuzione dei prodotti Reda grazie alla rete commerciale del Gruppo La Scuola” ha affermato Giorgio Riva, Ad del Gruppo La Scuola Spa, sottolineando che “la partnership consentirà di sviluppare anche ulteriori iniziative in ambiti disciplinari, a partire dalle competenze e dalle posizioni di leadership dei due Gruppi”.