ROMA – Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci è stato assolto dall’accusa di condotta antisindacale per aver deciso di mandare in onda un’edizione straordinaria del Tg1 in seguito alla morte di cinque lavoratori edili a Casteldaccia, in provincia di Palermo, nel giorno dello sciopero indetto da Usigrai. Lo ha deciso il tribunale del Lavoro.

MOLLICONE (FDI): “PERCHE’ CDR ORA RESTA IN SILENZIO?”

“Ci si chiede come mai il Comitato di redazione del Tg1 – ha commentato il Presidente della Commissione Editoria della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone – , sempre così solerte nell’attaccare ogni loro collega e il direttore della propria testata non appena sulle agenzie di stampa o sui giornali compaiono critiche di esponenti Pd, tace, insieme all’Usigrai, di fronte all’ennesima brutta figura fatta dal medesimo comitato che lo aveva denunciato? – ha aggiunto Mollicone – Perché il Cdr del tg1 non fa il solito comunicato sul direttore, che è stato assolto dal tribunale del lavoro? Perché non fa il “bel gesto” di chiedere scusa alla redazione e prende atto dell’ennesima brutta figura? Aspettiamo fiduciosi le risposte del Cdr, o meglio, del PDr”, ha concluso Mollicone.

L'articolo Edizione straordinaria su Casteldaccia nel giorno dello sciopero Usigrai, assolto il direttore del Tg1 Chiocci proviene da Agenzia Dire.

