sabato, 14 Febbraio , 26

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 14 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato

(Adnkronos) -  Arrestato dalla polizia a Bergamo un...

“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio a L’eredità

(Adnkronos) - "Federica, mi vuoi sposare?". A L'Eredità,...

Jutta Leerdam, San Valentino a… Milano Cortina: il messaggio di Jake Paul dopo l’oro alle Olimpiadi

(Adnkronos) - Un oro a Milano Cortina con...
edoardo-bove-torna-in-campo,-esordio-con-il-watford-a-poco-piu-di-un-anno-da-malore
Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

DALL'ITALIA E DAL MONDOEdoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End.  

L’ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.