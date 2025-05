edoardo-leo-il-31-maggio-al-vulcano-buono-(ore-18.00)

Il giorno prima serata di cabaret con “Made in Vulcano”

Ultimo appuntamento con “Vulcano Buono Presenta”, il talk show condotto da Giuseppe Loconsole. Il 31 maggio alle 18 in piazza Capri l’ospite della serata sarà Edoardo Leo. Attore, sceneggiatore e regista italiano, tra i più amati dal grande pubblico, Leo si racconterà nel corso dell’appuntamento live che prevede anche il coinvolgimento del pubblico. La sua ultima presenza al cinema da protagonista è legata al film “30 notti con il mio ex”, accanto a Micaela Ramazzotti. Per la regia quest’anno ha firmato “100 di questi anni”, un collage di sette cortometraggi realizzati per celebrare i 100 anni dell’Istituto Luce.

La sera prima, il 30 maggio alle ore 20, nell’Arena del Vulcano Buono, appuntamento con il cabaret in collaborazione con “Hollywood Animazione”, per l’evento “Made in Vulcano – Ridere è una cosa seria”. In scena ci saranno Mino Abbacuccio, Pasquale Palma, Enzo e Sal, Gino Fastidio e Mariano Bruno. Un Dj accompagnato dal corpo di ballo, animerà i cambi di palco tra una performances e l’altra. L’ingresso è gratuito.