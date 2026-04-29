Al Teatro di Villa Lazzaroni un omaggio emozionante e brillante al grande De Filippo

Dal 15 al 17 maggio 2026 il palcoscenico del Teatro di Villa Lazzaroni ospiterà “Eduardo, parliamoci chiaro”, spettacolo intenso, ironico e profondamente umano interpretato da Nicola Acunzo, scritto da Claudio Proietti e diretto da Giancarlo Sammartano.

Al centro della scena c’è la storia di Raffaele Lapena, attore di lunga gavetta che, dopo anni di sacrifici e ruoli secondari, vede finalmente aprirsi davanti a sé la possibilità della svolta professionale: diventare protagonista di uno spettacolo costruito sui testi di Eduardo De Filippo. Ma proprio nel momento decisivo, il sogno comincia a incrinarsi sotto il peso di paure, insicurezze e del timore di non essere all’altezza.

Quando tutto sembra sul punto di crollare, accade l’imprevedibile: entra in scena Eduardo. Da quel momento nasce un dialogo intenso, ironico e commovente, che diventa riflessione sul mestiere dell’attore, sul coraggio di mettersi in gioco e sulla necessità di misurarsi davvero con se stessi, nella vita come sul palcoscenico.

Lo spettacolo unisce profondità emotiva e leggerezza, regalando al pubblico numerosi momenti di comicità spontanea e coinvolgente. Gli spettatori non restano semplici osservatori, ma vengono chiamati a partecipare attivamente alla scena, condividendo sorrisi, emozioni e persino momenti di danza con il protagonista, in un clima di forte empatia.

A raccontare il significato dell’opera è lo stesso Nicola Acunzo: “Portare in scena questo testo significa confrontarsi con le proprie fragilità. Raffaele è un uomo che ha paura di fallire proprio quando sta per farcela, e credo che in questo ci riconosciamo un po’ tutti.

Eduardo, in questo dialogo immaginario, non è solo un maestro di teatro, ma una guida che ci invita ad avere coraggio e a credere nella verità del nostro percorso”.

“Eduardo, parliamoci chiaro” è dunque un omaggio al teatro eduardiano, ma anche una storia universale capace di parlare a chiunque abbia conosciuto il dubbio, la paura e il desiderio di realizzare se stesso, senza rinunciare al sorriso.

Date e orari : Venerdì 15 maggio 2026 – ore 21:00; Sabato 16 maggio 2026 – ore 19:00; Domenica 17 maggio 2026 – ore 17:30. Biglietti disponibili su i-ticket.it.