ROMA – Renato Carosone, uno musicisti italiani più famoso al mondo, torna a vivere grazie a ‘Carosello Carosone’, in onda il 18 marzo in prima serata su Rai1. Il film per la tv racconta l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali dell’autore di brani storici come ‘Tu vuò fà l’americano’, ‘O sarracino’. Si tratta di un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. Un graffiante ritratto dell’epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria arte e tanta determinazione, si può far ballare tutto il mondo. A vestire i panni del musicista napoletano il giovane Eduardo Scarpetta (L’amica geniale, Capri – Revolution). Al suo fianco Vincenzo Nemolato (Paradise, Gomorra – La serie 2) che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto il sole di Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie.

‘Carosello Carosone’ è diretto da Lucio Pellegrini, e prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, tratto dal libro “Carosonissimo” di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Eduardo Scarpetta è Renato Carosone, il film il 18 marzo in tv proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento