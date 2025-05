educazione-alimentare,-torna-laboratorio-ludico-di-eridania-zucchero&co

Milano, 11 mag. (askanews) – La sostenibilità passa anche da un’alimentazione bilanciata e consapevole. Per questo Eridania, marchio del comparto zucchero parte del gruppo francese Cristal Union, torna con il laboratorio “Zucchero & co – L’impronta della dolcezza”, un’attività ludico-educativa di divulgazione scientifica dedicata a bambini, studenti e appassionati di ogni età sul mondo della dolcificazione, alla scoperta dello zucchero.

L’iniziativa, dopo il debutto nel 2023 al Festival della Scienza di Genova, quest’anno verrà presentata durante la IX edizione del Food&Science Festival, evento di divulgazione scientifica che si terrà a Mantova da venerdì 16 a domenica 18 maggio. “Zucchero & co” tornerà poi in autunno, nell’ambito di un’altra iniziativa a Bologna.

Il laboratorio, la cui realizzazione è stata curata dalla Cooperativa Ossigeno, è strutturato come un viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne origini e peculiarità e sfatarne i falsi miti. In programma diverse attività interattive: tra schede didattiche, esperienze sensoriali, esperimenti di fisica e quiz, si potranno conoscere aneddoti e curiosità su questo ingrediente, scoprendo le tecniche di produzione e come inserirlo in una dieta bilanciata.

“Dopo le bellissime esperienze degli scorsi anni, siamo felici di riproporre l’iniziativa anche nel 2025 – ha dichiarato Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia – L’impegno che, come azienda, ci assumiamo nel campo dell’alimentazione responsabile parte anche dalla vicinanza ai consumatori: questo genere di attività a carattere ludico-educativo ci consentono di sensibilizzare un pubblico vario e di ogni età attraverso un’azione di divulgazione scientifica in grado di dare basi strutturate alle scelte di consumo. I consumatori sono sempre più attenti e ricercano maggiori informazioni sul prodotto da acquistare, a maggior ragione se questo finirà sulle loro tavole. È perciò fondamentale informarli adeguatamente, accompagnandoli e aiutandoli a distinguere le fake news dalle notizie vere e attendibili e a fare scelte consapevoli”.