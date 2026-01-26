lunedì, 26 Gennaio , 26

Zalone resta re del box office, incassi record per oltre 73 milioni

(Adnkronos) - Checco Zalone si conferma 're' del...

Oro supera i 5mila dollari l’oncia, è la prima volta

(Adnkronos) - Il prezzo dell'oro, bene rifugio, ha...

Italia nella morsa del maltempo, nuove piogge e nevicate in arrivo: le previsioni

(Adnkronos) - L'Italia nella morsa del maltempo. Una...

Iran, pugno di ferro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza”

(Adnkronos) - "Nessuna clemenza". L'Iran userà il pugno...
“effetto-boomerang”-per-l’italia-da-tassa-su-piccoli-pacchi-extra-ue-(ft)
“Effetto boomerang” per l’Italia da tassa su piccoli pacchi extra Ue (FT)

“Effetto boomerang” per l’Italia da tassa su piccoli pacchi extra Ue (FT)

Attualità"Effetto boomerang" per l’Italia da tassa su piccoli pacchi extra Ue (FT)
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 26 gen. (askanews) – “L’effetto boomerang” per l’Italia della tassa sui piccoli pacchi e sulle merci di valore ridotto provenienti da paesi extra Ue, prevalentemente la Cina, finisce sul Financial Times. A lanciare di nuovo l’allarme è Valentina Menin, direttore generale industria per Assaeroporti: “l’intero settore della logistica italiano sta perdendo affari”, dice.

L’Italia ha anticipato una misura che l’intera Unione europea ha deciso ma la cui decorrenza non è ancora scattata a livello comunitario. L’Italia, come era previsto possibile nella stessa misura Ue, ha deciso di anticiparla con la manovra di Bilancio 2026, il risultato pratico però è che molte delle merci che ricadono in questa categoria, che prima giungevano presso gli scali aeroportuali italiani, vengono dirottate in altri paesi della Ue e poi, grazie alle regole di Schengen, vengono inviate in Italia tramite camion senza pagare la suddetta tassa.

Il FT titola che la misura si sta ritorcendo contro l’Italia. E così la pensa anche Andrea Cappa, direttore generale di Confetra, associaizone che rappresenta circa 60.000 aziende italiane della logistica e delle spedizioni. “I beni continuano a arrivare tramite camion, senza pagare la tassa ma causando maggiore inquinamento e il dirottamento dei traffici su altri Paesi. Se non si trova un rimedio – dice al FT – la situazione può solo peggiorare”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.