AGI – Mediaset ha chiuso il primo semestre con una perdita di 18,9 milioni di euro contro l’utile di 102,7 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono ammontati a 1,166 miliardi di euro, in calo rispetto agli 1,482 miliardi dei primi 6 mesi del 2019. “Dopo i primi due mesi di esercizio caratterizzati da un andamento nettamente positivo, i mesi successivi hanno accusato il forte rallentamento della raccolta pubblicitaria sia in Italia che in Spagna a seguito delle misure restrittive di lockdown, misure progressivamente allentate solo a partire dalla seconda parte del mese di maggio in Italia e dal 21 giugno in Spagna”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Effetto Covid sui conti di Mediaset: nel primo semestre 2020 ha perso 18,9 milioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento