Effetto green pass, ieri diecimila prime dosi in più rispetto alla scorsa settimana

ROMA – Prosegue positivamente la campagna vaccinale: secondo il primo aggiornamento di stamattina, sono già 69mila circa le prime somministrazioni effettuate venerdì 15, data di entrata in vigore dell’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro. Confrontando il dato giornaliero con quello di venerdì scorso, quando le prime dosi avevano raggiunto quota 58.661, si registra un differenziale di oltre diecimila somministrazioni.

Il numero totale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino ha superato quota 46 milioni, dato pari all’85,41% della platea vaccinabile, costituita dagli over 12. I vaccinati completi (con due dosi) sono invece 43,74 milioni, pari a circa l’81% della platea. Il numero totale di somministrazioni – secondo l’aggiornamento di stamattina – ha superato 87,3 milioni. Ieri in tutta Italia sono andati in scena blocchi e manifestazioni contro l’obbligo del certificato verde, ma il sistema ha retto e non ci sono stati scontri.

