Efromovich è pronto a investire un miliardo in Alitalia

Efromovich si dice pronto a investire un miliardo per Alitalia ma chiede come condizione che non ci siano interferenze da parte della politica. In un’intervista al Sole 24 Ore, dice: “Non ho problemi con le partnership. Ma se dovessi farla con il settore pubblico porrei una sola condizione: zero interferenze politiche”.

Sull’eventuale progetto futuro, Efromovich si limita per il momento a dire: “Prima dobbiamo capire la situazione perché non abbiamo mai avuto accesso alla data room di Alitalia, né l’anno scorso dalle Ferrovie né quest’anno dal commissario”, perciò “conoscere i dati è necessario per fare un business plan”.

