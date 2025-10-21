eicma:-730-espositori-e-2mila-brand-da-50-paesi-al-salone-delle-due-ruote

Milano, 21 ott. (askanews) – Si alza il sipario su Eicma 2025. L’82esima Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 4 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho (le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 riservate a stampa e operatori), è stata presentata oggi a Milano alla presenza fra gli altri del presidente di Eicma Pietro Meda e dell’Ad Paolo Magri, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e di Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano.

L’evento espositivo si conferma punto di riferimento mondiale per l’industria della mobilità su due ruote. Sono oltre 730 gli espositori, 2.000 i marchi rappresentati e 50 i differenti Paesi di provenienza. Tra questi, in particolare, ben dieci nazioni esporranno per la prima volta, fra cui Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi, accanto alle più consolidate presenze europee e asiatiche.

Ancora consistente e qualificata la compagine del Made in Italy, primo Paese in Europa per mercato e produzione e le cui aziende rappresentano il 30% degli espositori 2025.

Milano torna così capitale mondiale delle due ruote con le novità del mercato e anteprime mondiali nei nove padiglioni occupati di Fiera Milano, la presenza di talent e piloti, fino al ricco palinsesto di gare, spettacoli ed esibizioni proposto nell’area esterna MotoLive.

Dopo la sperimentazione del 2023, torna l’area Yum (Your Urban Mobility) che riproduce un ambiente urbano per testare scooter e quadricicli elettrici e endotermici con 12 dodici case produttrici presenti e oltre 40 veicoli in demo ride. Tra gli spazi esperienziali l’Area Gaming: 300 mq, al Padiglione 9, dedicati al mondo dei videogiochi motorsport. L’area startup invece accoglie imprese, istituzioni, forze dell’ordine, a cui Eicma offre una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.