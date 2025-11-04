eicma,-al-via-82esima-edizione-del-salone-delle-due-ruote

martedì, 4 Novembre , 25

Milano, 4 nov. (askanews) – Si è ufficialmente aperta oggi, alla presenza del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, l’82esima edizione di Eicma – Esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino a domenica 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Con oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2mila marchi rappresentati, Eicma si conferma il più autorevole punto di riferimento mondiale per l’intera industria motociclistica e per la filiera della mobilità su due ruote. L’aumento della prevendita di biglietti fa prefigurare un’edizione record di visitatori dopo i 600mila registrati lo scorso anno.

Le giornate di oggi e domani sono riservate a stampa e operatori del settore, mentre da giovedì 6 a domenica 9 novembre i padiglioni di Fiera Milano apriranno le porte al grande pubblico, che potrà vivere un’esperienza immersiva tra anteprime mondiali, tecnologie d’avanguardia, gare, spettacoli dal vivo e i contenuti speciali sviluppati dall’organizzazione, come un’area test dedicata alla mobilità urbano e una mostra sulla storia della Dakar.

Significativa, anche in questa edizione, la presenza del Made in Italy, che rappresenta il 30% del totale degli espositori, confermando il ruolo dell’Italia come primo Paese europeo per mercato e produzione motociclistica. A sottolineare la crescente dimensione internazionale della manifestazione, Eicma 2025 accoglie inoltre espositori da dieci nuovi Paesi, tra cui Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi Uniti. Nei nove padiglioni di Fiera Milano a Rho, insieme all’area esterna MotoLive che celebra 20 anni di storia con un’estensione record di oltre 60mila mq, Eicma si conferma non solo una fiera, ma un evento globale, capace di unire business, spettacolo, innovazione e passione in un’unica piattaforma di incontro tra industria e pubblico.

