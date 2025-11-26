mercoledì, 26 Novembre , 25

Chi l’ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia

Meta, Antitrust apre procedimento per abuso posizione dominante

Dopo nove anni arriva ‘Zootropolis 2’, da oggi al cinema l’atteso sequel Disney

Ucraina-Russia, Zaporizhzhia sotto attacco. Piano di pace, Trump ottimista

Eintracht Francoforte-Atalanta oggi in Champions League: orario, precedenti e dove vederla

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 novembre, i nerazzurri affrontano l’Eintracht Francoforte nella quinta giornata della fase campionato. Trasferta tedesca per la squadra di Raffaele Palladino, a caccia della prima vittoria sulla panchina della Dea dopo il ko contro il Napoli in campionato. Atalanta fin qui a 7 punti, Eintracht Francoforte a quota 4. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Atalanta, in campo stasera alle 21:  

Eintracht Francoforte (3-4-2-1) Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Götze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmöller 

Atalanta (3-4-3) Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino 

Eintracht Francoforte-Atalanta è visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport, canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

